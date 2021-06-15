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Топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию

15.06.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию
Иллюстративное фото
«Правительство» не там ищет резервы сдерживания инфляции, регулируя цены на все что можно, кроме топлива, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Меж тем, топливо выросло с начала года на 17 копеек, что парадоксальным образом соответствует показателю инфляции, если верить Нацбанку, - 9,4 процента. Для себя отметим, что это всего лишь в два раза выше прогноза на год. И надо сказать, что этот молот одинаково бьет и по частным компаниям, и по государственным.

Ну, и судя по тому, как «Белнефтехим» не боится санкций, «которые не работают», стоит ожидать ускорения роста стоимости топлива на белорусском рынке. Чтобы закрыть дыры, первым делом можно грабануть своих.

Заодно отметим уровень понимания современного мира у топ-менеджеров «Белнефтехима». В их представлении, если про контрабанду (а после введения санкций экспортная торговля «Белнефтехима» по своей сути превратилась в контрабанду) писать не по общим канал связи, а по специальным, то про нее никто не узнает.

А вообще хорошая была акция «Стоп бензин». И результатов удалось добиться. Редко хунта шла на уступки. А тут пришлось. Отличный пример внутреннего давления на систему, чтобы помочь ей развалиться.
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Топливо выросло с начала года уже на 17 копеек.
 
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