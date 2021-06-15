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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию Топливо выросло с начала года уже на 17 копеек.

Меж тем, топливо выросло с начала года на 17 копеек, что парадоксальным образом соответствует показателю инфляции, если верить Нацбанку, - 9,4 процента. Для себя отметим, что это всего лишь в два раза выше прогноза на год. И надо сказать, что этот молот одинаково бьет и по частным компаниям, и по государственным.Ну, и судя по тому, как «Белнефтехим» не боится санкций, «которые не работают», стоит ожидать ускорения роста стоимости топлива на белорусском рынке. Чтобы закрыть дыры, первым делом можно грабануть своих.Заодно отметим уровень понимания современного мира у топ-менеджеров «Белнефтехима». В их представлении, если про контрабанду (а после введения санкций экспортная торговля «Белнефтехима» по своей сути превратилась в контрабанду) писать не по общим канал связи, а по специальным, то про нее никто не узнает.А вообще хорошая была акция «Стоп бензин». И результатов удалось добиться. Редко хунта шла на уступки. А тут пришлось. Отличный пример внутреннего давления на систему, чтобы помочь ей развалиться.