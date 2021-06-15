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Почему летом брови растут быстрее и другие интересные факты о них

15.06.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему летом брови растут быстрее и другие интересные факты о них
Иллюстративное фото
Брови летом растут быстрее, из-за изменений, происходящих в погоде и рационе питания человека. Чтобы отрастить широкий модный контур, нужно надеяться не только на естественный рост, но и помогать им стать гуще с помощью вспомогательных средств. Не только для красоты человеку даны брови, они выполняют и другие важные функции, о которых не все догадывались.

Как лето влияет на рост бровей


Вероятно, женщины быстрее замечали, что летом брови растут быстрее, и требуется более частый за ними уход, чтобы поддерживать в нужной форме. Этому есть и научное подтверждение, что зимой они действительно сильно останавливаются в росте, как будто впадают в спячку. По мнению трихологов, это естественный процесс всего волосяного покрова.

Брови состоят из волосков, которым для роста нужны питательные вещества. Летом они получают это в избытке, к тому же солнца больше, который помогает вырабатывать витамин D. Доступ к свежим фруктам, овощам и зелени помогает насыщать организм каждый день набором микроэлементов, витаминов и другими полезными веществами. Это положительно отражается на скорости их отрастания.

Как сделать, чтобы брови росли быстрее


Вырвав волосок из бровей, он заново появится через 4-5 дня, прибавляя в росте по 1 мм. Чтобы полностью достичь прежней длины ему понадобиться 2-4 месяца. Процесс не из быстрых, если хочется из тонких получить широкую форму. К тому же, как и все волоски они могут расти неравномерно, опаздывая или перегоняя друг друга.

Чтобы брови росли быстрее можно использовать:

мед и горчицу для маски на брови;

смесь из никотиновой кислоты, жидких форм токоферола, ретинола, аскорбиновой кислоты, бесцветной хны в подогретом состоянии;

соединение репейного или облепихового масла с чайной ложкой настойки из красного перца ускоряют процесс восстановления, и брови растут быстрее.

На густоту бровей влияет, когда они получать хорошее кровоснабжение, поэтому круговыми легкими движениями их можно массировать зубной щеткой, или расчесывать специальной расческой. Смазывая брови на ночь касторовым или репейным маслом можно ускорить процесс роста, улучшить цвет и сделать более жесткими. Также помогает смесь из 10 капель касторки, 2 капель камфары и 0,5 ч. л. льняного масла.

Интересные факты о бровях


Мало кто задумывался из людей, зачем человеку брови. Их чаще принято считать украшением лица, но они способны выполнять важную функцию для человека. Если бы их не было как у Моно Лизы или других женщин средневековья, можно было ощутить недостаток.

Факты о бровях:

на бровях, как, и на макушке может быть вихор, что нужно учитывать при их моделировании;

не дают поту скатываться в глаза, так же как и задерживают попадание в них пыли;

не влияют на контур лица, зато показывают чувства человека в данную секунду: хмурятся, сдвигаются, или подлетают вверх;

широкие сросшиеся брови, представляющие одно целое когда в доисторические времена говорили об интеллекте человека;

стресс плохой союзник для отращивания бровей. Они могут сильно замедлиться в росте, а когда причина устранена, начинают восстанавливаться;

брови не всегда имеют одинаковую форму, потому что лицо ассиметрично в принципе.

Красивые брови можно сделать самостоятельно, если немного выщипывать их снизу, чтобы была небольшая дуга.
 
 
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