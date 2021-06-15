Отсутствие некоторых лекарств и рост цен: профсоюзы проверили аптеки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. В части аптек исчезли некоторые наименования лекарств, но цены остаются более-менее стабильными, итоги майского мониторинга цен приводятся на портале Федерации профсоюзом Беларуси.

Напомним, что с 23 февраля в Беларуси ограничен рост цен на 50 наименований лексредств первой необходимости, среди которых амоксициллин, анальгин, омепразол и арпетол. А с 1 марта изменять стоимость можно, но не более чем на 0,2% в месяц после согласования со специальной комиссией.

Мониторинг профосоюзов показал, что цены существенно не выросли, а вот некоторых лекарств на аптечных полках не оказалось.

"Цены на лекарственные препараты, которые мы мониторим, во всех регионах страны остаются более-менее стабильными. Однако обеспокоенность вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках. Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то – не поставлялись", - рассказала заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Цена лекарства: кто заплатит за новый НДС? >>

При этом в аптеках есть аналоги этих лекарств – как белорусские, так и зарубежные. Это вызвало обеспокоенность у проверяющих, ситуацию доложили министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу.

"Для нас это – дежавю: с похожей ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее "предприимчивые" производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается", - добавила Елена Манкевич.

Мониторинг цен продолжается в 137 районах и крупных городах страны.

Почему росли цены?

Напомним, с 1 января в Беларуси изменился порядок взимания НДС, и теперь на лекарства и ряд медицинских изделий устанавливается ставка налога на добавленную стоимость – 10%. Ранее лекарственные средства налогом на добавленную стоимость не облагались.

Введение НДС ожидаемо повлекло за собой увеличение цен на лекарственные препараты – на 10%, а то и 30%. Власти взяли цены на лекарства под особый контроль.

С 23 февраля в Беларуси ограничен рост цен на 50 наименований лекарственных средств первой необходимости, среди которых амоксициллин, анальгин, омепразол и арпетол.

Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности, которые поставляют и продают социально значимые товары, до конца февраля нельзя повышать цены. Изменять стоимость можно с 1 марта - но не более чем на 0,2% в месяц после согласования с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Подробнее о том, что может быть с ценами на лекарства, читайте в материале Sputnik .