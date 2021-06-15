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Королевство разбитых сердец: внук Елизаветы II развелся и расстроил бабушку

15.06.2021 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Внук Елизаветы II и старший сын принцессы Анны - Питер Филлипс расстроил свою бабушку: наследник официально развелся с женой.

Слухи о грядущем разводе Питера и его благоверной Отэм Келли ходили давно, но мало кто верил, что пара расстанется после 12 лет брака. Публичное заявление о расставании также не внушало доверие, ведь по слухам, Ее Величество не хотела этого развода. Но он все же состоялся.

Сегодня стало известно, что внук королевы официально стал холостяком. Питер и Отэм уладили все формальности, поделили имущество и пришли к согласию во всем.

По словам пары, расставание было неизбежным завершением их истории, и разошлись супруги полюбовно ради сохранения счастья своих дочек - Саванны и Айлы Филлипс.

В заявлении сказано, что оба привыкают к новой главе в свой жизни, чего не скажешь о королеве: Елизавета II болезненно переживает развод еще одного непутевого внука и уже скучает по его жене.

"Отэм была настоящей любимицей королевы и королева очень расстроена. У нее и так хватает проблем, а теперь еще это. Судя по всему, королевская семья трещит по швам", - отметил источник в интервью The Sun.

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Судя по всему, отношения в королевской семье действительно трещат по швам - и дело не только в выходках Меган Маркл и принце Гарри.
 
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