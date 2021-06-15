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В Минске запустили сервис Яндекс.Еда

15.06.2021 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go в Минске теперь можно заказать готовые блюда домой или в офис — даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки.

В Минске запустили сервис Яндекс.Еда

К сервису уже подключились более ста кафе и ресторанов. Среди них «Васильки», «Пицца Темпо», «СушиВесла», «Я ж тебе говорил!», «Ресторан 101». Список партнеров будет пополняться, также увеличится и зона доставки, сейчас сервис доступен в пределах МКАД.

«Мы давно планировали запуск доставки еды в Беларуси нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнеры-рестораны. Несмотря на то, что рынок заказа блюд из ресторанов и кафе в стране сейчас активно развивается, спрос на услугу все еще сильно превышает предложение, а пользователи хотят получить более быстрый и качественный сервис. И нам есть что предложить. Мы хотим доказать, что с помощью технологий можно значительно повысить уровень оказания услуги на рынке», — отметила руководитель международного развития Яндекс.Еды Анастасия Кудрявцева.

В Яндекс.Еде время доставки с момента заказа до момента, когда доставщик звонит в дверь, составляет в среднем 30 минут, чтобы еда приехала горячей и сохранила аппетитный вид.

Высокая скорость доставки стала возможной благодаря развитым алгоритмам. Когда пользователь делает заказ, сервис моментально передает его в ресторан, где еду сразу начинают готовить. В это же время сервис ищет оптимального доставщика с учетом других заказов в районе и количества доставщиков на линии, чтобы он забрал готовое блюдо.

За всеми этапами доставки можно следить в приложении оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится доставщик.

В Минске развозят заказы доставщики из партнерских логистических служб и собственные доставщики ресторанов. Большинство из них пешие, также они могут выполнять заказы удобным способом: на самокатах, велосипедах или мопедах. Часть заказов будет выполняться на машине, чтобы быстрее доставлять их в отдаленные районы.

Доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной. Для следующих заказов стоимость доставки начинается от 2 рублей.

Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Все заказы в сервисе, которые привозят доставщики в желтой форме, предоплачены, сумма спишется автоматически. А заказы из ресторанов с собственными доставщиками можно оплатить как картой, так и наличными.

Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play. Раздел «Еда» также появится в приложении Яндекс Go, его необходимо обновить до последней версии.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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