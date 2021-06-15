По полочкам. Что нужно знать белорусам о запрете на реабилитацию нацизма

1. Почему мы об этом говорим? 16 июня вступит в силу закон № 103-З от 14 мая 2021 года «О недопущении реабилитации нацизма». Такого документа в стране раньше не было. 2. Если это новый закон, то значит, раньше с реабилитацией нацизма у нас не боролись? Нет, это не так. Просто власти выделили реабилитацию нацизма в самостоятельный нормативный акт из закона «О противодействии экстремизму». Виновные в этом осуждались по статье 130 УК «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». С 1 февраля 2020 года эту статью дополнили фразой «реабилитация нацизма». 3. Что это вообще такое — реабилитация нацизма? Это действия человека, которые выражаются в том, что он оправдывает (причем публично, в том числе в интернете) идеологию нацизма, одобряет или отрицает нацистские преступления, прославляет лиц и организации, которых осудил Международный военный трибунал, а также героизирует нацистских преступников и их пособников. Об этом сказано в статье 1 закона № 103-З. Здесь же объяснено и то, что такое нацизм и кто такие нацистские преступники. 4. Имена нацистских преступников многим известны. А где взять список нацистских организаций, чья реабилитация недопустима? Этот перечень в 2019 году составило Министерство внутренних дел. В перечень включены восемь организаций, включая 13-й Белорусский полицейский батальон при СД — спецслужбе НСДАП. Это военизированная добровольческая коллаборационистская структура. Она подчинялась СС и СД и выполняла карательные функции. Кроме того, два года назад МВД составило список символики и атрибутики нацистов из 10 позиций. Бело-красно-белого флага в нем нет. 5. Как именно государство будет решать задачу по не допущению реабилитации нацизма? Прежде всего, эта задача будет выполняться посредством «гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у граждан духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма». Кроме того, ставка сделана на профилактические меры и, собственно, само предупреждение, выявление и пресечение реабилитации нацизма. 6. И кто назначен ответственным за эту работу? МВД, КГБ, Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство информации. Всего 15 структур. Остальные госорганы должны тоже участвовать в выявлении и пресечении реабилитации нацизма. 7. Как будет вестись борьба? За нарушения закона будет выноситься официальное предупреждение или предписание. Кроме того, могут приостановить работу любой организации (в том числе иностранной и международной) или предпринимателя, признать их экстремистскими и запретить деятельность в Беларуси. Также в числе мер названы противодействие финансированию реабилитации нацизма и деятельности экстремистов, которые ставят такие цели. 8. Правда ли, что с 16 июня изменится и работа выставок о войне… В законе есть отдельная статья о противодействии реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших. Она действительно касается выставок о Второй мировой войне. Закон запрещает организаторам формировать у посетителей выставок позитивное отношение к идеологии нацизма, героизировать нацистских преступников и их пособников. 9. Про особые списки, патриотическое воспитание и профилактику всё понятно. Что еще новый закон сулит гражданам? Граждане будут нести ответственность за реабилитацию нацизма, пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики и атрибутики, а равно их хранение или приобретение в целях распространения. 10. И как именно станут наказывать? По статье 130 УК. Умышленные действия по реабилитации нацизма грозят штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Наказание будет жестче, если это нарушение гражданин совершит в составе группы. В таком случае его могут осудить максимум на 12 лет лишения свободы.