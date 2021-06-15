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«Азимут» свяжет рейсами Минеральные Воды и Минск

15.06.2021 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российская авиакомпания «Азимут» через две недели открывает новый рейс в Минск. На этот раз с белорусской столицей свяжут Минеральные Воды.

«Азимут» свяжет рейсами Минеральные Воды и Минск

Как сообщается, вылет из Минеральных Вод в 14:00, посадка в Минске в 16:50; вылет из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах в 20:25 (для каждого аэропорта время указано местное).

Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, ранее отмечалось, что базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар) «Азимут», открывает рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.

 

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Теги: Минск
 
 
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Российская авиакомпания «Азимут» через две недели открывает новый рейс в Минск. На этот раз с белорусской столицей свяжут Минеральные Воды.
 
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