«Азимут» свяжет рейсами Минеральные Воды и Минск

Российская авиакомпания «Азимут» через две недели открывает новый рейс в Минск. На этот раз с белорусской столицей свяжут Минеральные Воды.





Как сообщается, вылет из Минеральных Вод в 14:00, посадка в Минске в 16:50; вылет из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах в 20:25 (для каждого аэропорта время указано местное).

Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, ранее отмечалось, что базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар) «Азимут», открывает рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.