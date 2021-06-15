Крашенников: «Хочу обратиться к белорусам – вы должны быть очень бдительны»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог – о событиях в Беларуси и возможных настройках Кремля.





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Федор Крашенинников считает, что инцидент с посадкой самолета в Минске был большой ошибкой белорусских властей.

— Надо понимать, что Александр Григорьевич сам себя наказал. Стоило ли вот это удовольствие — мучить и издеваться над Романом Протасевичем, выпуска на свободу которого, конечно же, надо добиваться, — того, чтобы оставить Беларусь без гражданской авиации, уничтожить авиакомпанию «Белавиа» и вообще подвергнутся вот этой всей порке? — заметил политолог в эфире Маланка Медиа . — Потому что, честно говоря, к моменту начала этой истории уже немножко все поутихли. К сожалению, Европа потеряла интерес к ситуации в Беларуси и как-то вяло на все реагировала. И тут такой подарок!

Комментируя вопросы интеграции Беларуси и России, Крашенинников предостерег белорусов от возможных последствий замысла российского правителя.

— Я хочу обратиться к белорусам: вы должны быть очень бдительны. Как мне кажется, Путину не нужен Лукашенко, он бы с удовольствием от него избавился и избавится при первой возможности. Потому что он ему глубоко отвратителен.

Но Путин, конечно, хочет интеграции с Беларусью. Даже если не поглотить ее прямо сразу по примеру Крыма, то, во всяком случае, сделать интеграцию гораздо более расширенной, сделать какое-то псевдогосударство, полностью контролируемое во всех сферах Россией.

Но, чтобы это сделать, ему нужен человек, который принесет Беларусь на блюдечке с голубой каемочкой. Лукашенко по своим причинам делать этого до сих пор не хочет. Это человек колоссального властолюбия, и он прекрасно понимает, что, как только он отдаст Беларусь Путину, на этом его карьера закончится.

…Путин, как мне кажется, хочет, чтобы Лукашенко сейчас кровью, кулаками, дубинками, любой ценой остановил протесты, зачистил Беларусь полностью от активистов, выгнал из нее всех, кто мешает спокойствию, после чего его заставят уйти в отставку и вместо него к власти будет приведен какой-то другой человек. Он, может, даже сначала покажется всем очень хорошей альтернативой, но это окажется «троянский конь» Путина, который просто будет тащить Беларусь в состав России, — считает Федор Крашенинников.