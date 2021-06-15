Карбалевич: «Для Запада и общественности такие приемы абсолютно неприемлемы»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о резонансной пресс-конференции под эгидой МИДа.





С брифинга белорусского внешнеполитического ведомства ушли журналист ВВС и дипломаты. Фото Радыё Свабода

— Фактически весь смысл этой конференции заключался в том, чтобы попытаться смикшировать возможные предстоящие серьезные экономические санкции со стороны ЕС и США, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич.

Именно на Западную аудиторию, по его мнению, и было рассчитано это событие, главным козырем которого должно было стать появление Романа Протасевича. Однако власти не учли один довольно серьезный нюанс.

— Этот ход был рассчитан прежде всего на западную аудиторию. Неслучайно туда пригласили иностранных журналистов и послов — с тем, чтобы произвести эффект.

При этом никаких новых данных, никаких сенсаций или дополнительных убедительных аргументов в пользу своей версии предложено не было. А самой главной козырной картой конференции должно было быть появление фигуры Романа Протасевича. Они хотели показать, что он действительно жив-здоров, его никто не пытает, он осознает свою вину и теперь уже работает на государство, как сам и сказал.

Но тут и возникает эта самая проблема — ценностная. Для Запада и общественности такие приемы абсолютно неприемлемы. Для них принуждать политзаключенного говорить нужные, скажем, тюремщикам, слова и мысли — это есть грубое нарушение прав человека, недопустимый способ морально-психологического давления.

Поэтому эффект от появления Протасевича оказался, скорее, обратным. Не зря некоторые журналисты и дипломаты демонстративно ушли, когда узнали о его участии, — говорит Карбалевич.

Собеседник уверен, что решением об участии Протасевича в мероприятии власти оказали себе очередную медвежью услугу.

— Получается, тот железный аргумент, козырная карта, которая, с точки зрения белорусских властей, должна была бы побить все другие карты, с точки зрения представителей Запада, наоборот, является не козырной, а самой проигрышной картой.

По итогам этой конференции мы получили в классическом виде парадокс восприятия. Так всегда бывает в системе, где решения принимает один человек. И если у этого человека есть какие-то свои представления, которые не соответствуют реальности, то объяснить ему это не может никто. По той причине, что никто не имеет права голоса, — подытоживает политолог.