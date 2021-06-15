ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На "уклонистов", которые уехали за границу, хотят возбуждать уголовные дела

15.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МВД и Следственный комитет предлагают возбуждать уголовные дела в отношении призывников, которые уклонились от призыва и уехали в другую страну.



Вопрос уже проработан, передает БелТА со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Юрия Назаренко.

По словам Назаренко, это даст возможность получить содействие коллег в тех странах, где находится уклонист. При этом представитель МВД отметил, что "если у молодого человека окажется объективная причина для отсрочки, уголовное дело не будет иметь продолжения".

По словам Назаренко, с начала этого года военные комиссары передали в ОВД порядка 5 тысяч заявлений на "уклонистов".  

Эта информация прозвучала во время расширенного заседания президиума Совета республики, которое прошло на базе 120-й Рогачевской бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР. На встрече присутствовали представители минобороны, МВД, минобразования и минздрава, говорили о подготовке призывников, пишет euroradio.pl

Глава минобороны Виктор Хренин жаловался на недостаточное участие школы в этом вопросе. "Многие преподаватели по предмету "Допризывная подготовка" в школе не имеют представления о воинской службе", — сказал, в частности, он. 

Министр образования Игорь Карпенко в ответ заметил, что с 1 сентября в школах вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания — "всего около 2 тыс. ставок", отметил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД и Следственный комитет предлагают возбуждать уголовные дела в отношении призывников, которые уклонились от призыва и уехали в другую страну.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске запустили сервис Яндекс.Еда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by