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В "клубничной столице" оптовики покупают ягоду по 30 копеек за кило

15.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На оптовом рынке во Дворце появились первые бочки. К бочкам нескончаемым потоком потянулись очереди. Хотя цена – всего 30 копеек за кило. Но и по этой цене некоторые сельчане умудрялись выручать сходу полсотни рублей.


вот какую ягоду отдают по 30 копеек

Это традиционные здесь закупщики из Старых Дорог. Промышленное предприятие Садком производит мармелад, зефир, пастилу и  множество других лакомств.

Других «бочковых» закупщиков не наблюдалось. А зря. В это время ягоду за бесценок можно приобрести хоть и маленькую, но сухую и качественную, а через неделю она уже будет с гнильцой, хотя её ожидается в достатке.

Одновременно на площадке находится порядка сотни автомобилей, которые загружаются в ящики. Закупщики принимали по два рубля разве что очень красивую и крепкую ягоду. Полтора рубля – как правило. Но многие сельчане соглашались и на рубль, и даже на полрубля, хотя товар приличный.

Всего за день через рынок, по словам контролёров, «прошло» более полутысячи закупщиков, а продавцов – не перечесть, вереницы.

С понедельника начался настоящий клубничный бум.

На мини-рынке по автотрассе М-10 цену держали: 20-14 рублей за 10-литровое ведро, а если ягода размером с черешню, то 8 рублей, 10 – за 5-литровое, 6 – за 3-литровое. И хоть предложение явно превышало спрос, продавцы не сдавались, дескать, не проданную переработаем, а вновь созревшую снова привезём, но не уступим. Позиция!

На подъезде к Лунинцу возле городского бассейна за отборную ягоду платили по 1,5 рубля, за мелкую – менее рубля, на перекрёстках в деревнях максимум – 1,7 рубля.

Ещё более горячий день на «красном прииске» Лунинетчины предстоит сегодня.
 
 
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На оптовом рынке во Дворце появились первые бочки. К бочкам нескончаемым потоком потянулись очереди. Хотя цена – всего 30 копеек за кило. Но и по этой цене некоторые...
 
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