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Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 15 июня

15.06.2021 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и ростом европейской валют.

Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 15 июня

Сегодня российский рубль вырос на 0,0165 пункта — 3,462 белорусского рубля за 100 российских.

Евро укрепился на 0,0024 пункта — 3,0173 белорусского рубля.

А вот доллар позиции сдал на 0,0024 пункта — 2,4866 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и ростом европейской валют.
 
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