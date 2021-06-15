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Светлану Тихановскую в России больше не разыскивают

15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Демократического лидера Беларуси исключили из базы розыска РФ.

МВД России исключило Светлану Тихановскую из базы межгосударственного розыска по инициативе Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

— Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска, — сказали в МВД РФ, посоветовав по этому вопросу обратиться в правоохранительные органы Беларуси.

Светлана Тихановская в октябре 2020 года была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. При этом уголовных дел в отношении нее органами Российский Федерации не возбуждалось. С 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

 
 
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Демократического лидера Беларуси исключили из базы розыска РФ.
 
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