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Лукашенко подписал указ об отставке Шеймана
Источник материала: АФН
Лукашенко 15 июня 2021 года подписал Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности Управляющего делами президента РБ.
«Виктор Шейман освобожден в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона "О государственной службе в Республике Беларусь")», - говорится в комментарии к указу.
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Лукашенко 15 июня 2021 года подписал Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности Управляющего делами президента РБ.
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