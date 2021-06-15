ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал указ об отставке Шеймана

15.06.2021 13:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко 15 июня 2021 года подписал Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности Управляющего делами президента РБ.

«Виктор Шейман освобожден в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона "О государственной службе в Республике Беларусь")», - говорится в комментарии к указу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко 15 июня 2021 года подписал Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности Управляющего делами президента РБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марокканский ученый научился заряжать электромобильные батареи за 10 минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by