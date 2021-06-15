Лукашенко подписал указ об отставке Шеймана

Источник материала: АФН

Лукашенко 15 июня 2021 года подписал Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности Управляющего делами президента РБ.

«Виктор Шейман освобожден в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона "О государственной службе в Республике Беларусь")», - говорится в комментарии к указу.