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МИД Литвы: тысяча нелегалов ждет переброски из Беларуси в ЕС

15.06.2021 13:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси около тысячи иракцев и сирийцев ждут возможности нелегально перейти границу с Литвой.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщают белорусские медиа.

Он утверждает, что к переброске нелегалов имеет отношение белорусское госпредприятие «Центркурорт», который помогает ввозить людей в Беларусь.

В этом году количество нелегалов, которые пересекают границу Беларуси с Литвой выросло в разы: к середине июня их число приближается к четырем сотням человек, что в пять раз больше, чем за весь прошлый год.

 
 
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В Беларуси около тысячи иракцев и сирийцев ждут возможности нелегально перейти границу с Литвой.
 
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