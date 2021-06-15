ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию

15.06.2021 13:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство не там ищет резервы сдерживания инфляции, регулируя цены на все что можно, кроме топлива, считает Telegram-канал «Ник и Майк».

"Меж тем, топливо выросло с начала года на 17 копеек, что парадоксальным образом соответствует показателю инфляции, если верить Нацбанку, - 9,4 процента. Для себя отметим, что это всего лишь в два раза выше прогноза на год. И надо сказать, что этот молот одинаково бьет и по частным компаниям, и по государственным.

Ну, и судя по тому, как «Белнефтехим» не боится санкций, «которые не работают», стоит ожидать ускорения роста стоимости топлива на белорусском рынке. Чтобы закрыть дыры, первым делом можно грабануть своих", - пишет канал.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство не там ищет резервы сдерживания инфляции, регулируя цены на все что можно, кроме топлива, считает Telegram-канал «Ник и Майк».
 
Новости дня
Новости разные
 
Расея выключыла Ціханоўскую з базы міждзяржаўнага вышуку па ініцыятыве Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by