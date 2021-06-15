|
Определился соперник «Шахтера» по первому раунду квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023.
Солигорский «Шахтер» на этой стадии сразится в двухматчевом противостоянии с болгарским «Лудогорцем».
Первый матч белорусский чемпион проведет на выезде 6/7 июля, ответный — 13/14 июля дома (точные даты и время станут известны позднее).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)