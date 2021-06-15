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Определился соперник «Шахтера» по первому раунду квалификации Лиги чемпионов

15.06.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023.

Определился соперник «Шахтера» по первому раунду квалификации Лиги чемпионов

Солигорский «Шахтер» на этой стадии сразится в двухматчевом противостоянии с болгарским «Лудогорцем».

Первый матч белорусский чемпион проведет на выезде 6/7 июля, ответный — 13/14 июля дома (точные даты и время станут известны позднее).

 

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Прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023.
 
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