Боец ММА объявлен в розыск из-за подозрения в убийстве племянника бывшего главы Дагестана





11 июня в Сети появилось видео, на котором 29-летний боец избивает Алиева. Судя по всему, конфликт начался из-за женщины.





«Избитый три дня назад племянник Муху Алиева, по инсайду, сегодня скончался в больнице. Говорят, к его избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск», – написал Бисавалиев.





Вагабов последний бой провел в августе 2019-го. Всего на его счету две победы в двух боях.