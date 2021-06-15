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Боец ММА объявлен в розыск из-за подозрения в убийстве племянника бывшего главы Дагестана

15.06.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев сообщил, что российский боец ММА Ислам Вагабов объявлен в розыск как возможный участник убийства племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева.


11 июня в Сети появилось видео, на котором 29-летний боец избивает Алиева. Судя по всему, конфликт начался из-за женщины.

«Избитый три дня назад племянник Муху Алиева, по инсайду, сегодня скончался в больнице. Говорят, к его избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск», – написал Бисавалиев.

Вагабов последний бой провел в августе 2019-го. Всего на его счету две победы в двух боях.
 
 
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Главный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев сообщил, что российский боец ММА Ислам Вагабов объявлен в розыск как возможный участник убийства...
 
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