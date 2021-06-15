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Образец для подражания: жена Бориса Джонсона копирует стиль Кейт Миддлтон

15.06.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона копирует стиль герцогини Кейт Миддлтон: к такому выводу пришли журналисты и поклонники.

Недавно в Британии прошел саммит G7, на котором блистала жена Джонсона - Кэрри. 33-летняя избранница политика сменила несколько образов - от романтичных до строгих, но каждый из них показался поклонникам знакомым.

В сети уверены, что Кэрри копирует стиль Кейт Миддлтон: к такому выводу пришли журналисты и фанаты, сравнив несколько нарядов двух леди.

Например, красное платье, в котором жена Джонсона пообщалась с четой Байденов - отсылка к зеленому платью с золотыми пуговицами, в котором Кейт пришла на Уимблдонский турнир в 2019 году.

Но самой яркой копией стало платье-макси, в котором Кейт появилась на цветочной выставке в Челси. В таком же Кэрри повеселилась на барбекю G7.

Саммит стал действительно запоминающимся на модные события: до этого первая леди США Джилл Байден поменялась гардеробом с самой королевой Елизаветой II.

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