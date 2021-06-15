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Чтобы победить рак, маленькой Дарине нужно лечение, которого в Беларуси нет
Источник материала: Навiны
Благотворительный фонд «Шанс» просит помочь
Дарине четыре года, она — младшая в большой семье.
Заболевание Дариши проявило себя внезапно и стало шоком для ее родных. Началось все с того, что однажды девочка пожаловалась на боль в животе. Боль не проходила, врачи выяснили, что этот был симптом уже развившегося онкологического заболевания.
В октябре 2020 года Дарине был поставлен диагноз «альвеолярная рабдомиосаркома мочевого пузыря». Помимо поражения мочевого пузыря, болезнь проявила себя обширными метастазами в различных органах: очаги были обнаружены в легких, костях, позвонках.
Девочку лечили по протоколу в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Дарине провели несколько операций. Первая из них была диагностической — для уточнения диагноза, а вторая — по удалению метастаз из легких.
Далее малышка перенесла семь блоков тяжелой химиотерапии и 11 облучений в области поражения метастаз.
С учетом особенностей протекания болезни Дарины, в качестве дальнейшей лучевой терапии девочке рекомендована протонная терапия на основной очаг поражения.
Как пояснили в фонде «Шанс», метод протонной терапии является максимально щадящим для маленького хрупкого организма, угнетенного агрессивным лечением.
Физические свойства протонов позволяют очень точно дозировать и направлять действие излучения, практически не затрагивая обычные ткани. Это существенно снижает риск негативных последствий терапии и рецидивов опухоли для ослабленного организма ребенка.
Данное лечение не проводится в Беларуси. Врачи онкологической клиники медицинского института им. Сергея Березина в Санкт-Петербурге специализируются на лечении онкологических заболеваний у детей и готовы взять Дарину для проведения протонной лучевой терапии.
Предварительная стоимость лечения составляет 3 519 245 российских рублей. Родители девочки обратились в фонд «Шанс» с просьбой о помощи в оплате лечения, так как их многодетная семья не может оплатить его самостоятельно.
Дарина продолжает недетскую борьбу за свою жизнь и здоровье и очень нуждается в нашей с вами помощи, чтобы одержать победу над коварной болезнью.
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