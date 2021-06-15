Чтобы победить рак, маленькой Дарине нужно лечение, которого в Беларуси нет

Благотворительный фонд «Шанс» просит помочь Дарине Томчик из поселка Криничный Гомельской области в борьбе с тяжелым онкологическим заболеванием. Девочке показана протонная терапия, которая в Беларуси не проводится.





Дарине четыре года, она — младшая в большой семье.

Заболевание Дариши проявило себя внезапно и стало шоком для ее родных. Началось все с того, что однажды девочка пожаловалась на боль в животе. Боль не проходила, врачи выяснили, что этот был симптом уже развившегося онкологического заболевания.

В октябре 2020 года Дарине был поставлен диагноз «альвеолярная рабдомиосаркома мочевого пузыря». Помимо поражения мочевого пузыря, болезнь проявила себя обширными метастазами в различных органах: очаги были обнаружены в легких, костях, позвонках.

Девочку лечили по протоколу в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Дарине провели несколько операций. Первая из них была диагностической — для уточнения диагноза, а вторая — по удалению метастаз из легких.

Далее малышка перенесла семь блоков тяжелой химиотерапии и 11 облучений в области поражения метастаз.

С учетом особенностей протекания болезни Дарины, в качестве дальнейшей лучевой терапии девочке рекомендована протонная терапия на основной очаг поражения.

Как пояснили в фонде «Шанс», метод протонной терапии является максимально щадящим для маленького хрупкого организма, угнетенного агрессивным лечением.

Физические свойства протонов позволяют очень точно дозировать и направлять действие излучения, практически не затрагивая обычные ткани. Это существенно снижает риск негативных последствий терапии и рецидивов опухоли для ослабленного организма ребенка.

Данное лечение не проводится в Беларуси. Врачи онкологической клиники медицинского института им. Сергея Березина в Санкт-Петербурге специализируются на лечении онкологических заболеваний у детей и готовы взять Дарину для проведения протонной лучевой терапии.





Предварительная стоимость лечения составляет 3 519 245 российских рублей. Родители девочки обратились в фонд «Шанс» с просьбой о помощи в оплате лечения, так как их многодетная семья не может оплатить его самостоятельно.

Дарина продолжает недетскую борьбу за свою жизнь и здоровье и очень нуждается в нашей с вами помощи, чтобы одержать победу над коварной болезнью.

Давайте поможем вместе!

Всю информацию о ребенке можно найти на сайте фонда «Шанс» или уточнить по телефону +375 (17) 215-00-66.

Помочь Дарине Томчик можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда:

через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Дарине Томчик

позвонив с городского телефона на номер 8-902-101-08-08, вы пожертвуете сумму 3 рубля

сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8#

Фонд «Шанс» призывает подписаться на регулярные ежемесячные пожертвования, чтобы помогать нуждающимся детям на постоянной основе!

Каждый владелец банковской карты любого банка и в любой валюте может помогать детям очень просто, очень быстро и, главное, регулярно.

Это позволит фонду «Шанс» планировать и оказывать необходимую помощь на лечение детей без объявления сбора, а значит без промедления и задержек.