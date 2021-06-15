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Срок содержания под стражей журналиста Андрея Александрова продлен до 12 июля

15.06.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен еще на месяц — до 12 июля, сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.

Срок содержания под стражей журналиста Андрея Александрова продлен до 12 июля

Александров и его подруга, общественная активистка Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где в 2014—2018 годах он работал заместителем директора.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил после задержания замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Деньги для этих целей были предоставлены фондом By_help.

12 апреля стало известно, что управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении сооснователей инициативы BY_help Алексея Леончика и Андрея Стрижака, которые, по версии следствия, передавали деньги Александрову и Злобиной «для последующего их использования в преступной деятельности».

Правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Как пояснил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий. По мнению Стефановича, в данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, «потому что деньги были собраны людьми для того, чтобы кому-то помогать». Стефанович считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова.

Также, по его словам, статья 342 УК, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких и для взятия обвиняемого под стражу следствию нужна серьезная мотивировка — что Александров, к примеру, опасен для общества или может воздействовать на свидетелей и потерпевших. «Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было», — сказал правозащитник.

Первоначально в отношении Александрова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, позже этот срок каждый раз продлевался на месяц.

В минском СИЗО № 1 Александров и Злобина поставлены на учет в качестве лиц, склонных к экстремизму.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

 

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Теги: Минск
 
 
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Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен еще на месяц — до 12 июля, сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.
 
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