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Смертельное ДТП под Минском: два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры

15.06.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером в Минском районе.

Смертельное ДТП под Минском: два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры

Как сообщили в Следственном комитете, около 23 часов 29-летний мужчина на «Фольксваген Пассате» на дороге Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь недалеко от деревни Щербины (Минский район) не справился с управлением, вылетел на встречку, где попал под фуру «Рено Магнум».

Смертельное ДТП под Минском: два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры

Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью для водителя легковушки и его 29-летнего пассажира — оба скончались на месте.

 

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Теги: Минск
 
 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером в Минском районе.
 
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