ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк разрешил белорусскому Альфа-банку купить Франсабанк

15.06.2021 15:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси (НББ) разрешил белорусскому Альфа-банку купить Франсабанк - действующий в Беларуси банк с ливанским капиталом.

"Подтверждаем выдачу разрешение на покупку Альфа-банком акций Франсабанка", - сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Нацбанк РБ.

В феврале этого года Нацбанк отказал Альфа-банку в разрешении на покупку Франсабанка, поскольку Альфа-банком не были соблюдены все необходимые требования для получения разрешения на осуществление этой сделки". При этом НББ был готов повторно рассмотреть обращение Альфа-банка.

ОАО "Франсабанк" (ранее банк "Золотой Талер") образовано в 1994 году. В ноябре 2008 года переименован во Франсабанк. Основными акционерами (99,9%) банка являются ливанские компании Fransabank S. А. L. и Fransa Holding S. A. L., которым принадлежат соответственно 93,17% и 6,81% акций банка. Активы банка на 1 апреля 2021 года составили Br167,7 млн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси (НББ) разрешил белорусскому Альфа-банку купить Франсабанк - действующий в Беларуси банк с ливанским капиталом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь пазбавілі чэмпіянату сьвету ў паўэрліфтынгу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by