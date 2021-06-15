|
Лукашенко – о необходимости производства боеприпасов: Война может вспыхнуть в любой точке
15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил один из самых закрытых объектов Госкомвоенпрома. Президент ознакомился с новинками белорусского стрелкового оружия и отечественных боеприпасов, информирует телеканал «МИР 24».
В ходе рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко также посетил и авиаремонтный завод. Там строят новый цех.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко посетил один из самых закрытых объектов Госкомвоенпрома – производственно-технический кластер «Устье».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)