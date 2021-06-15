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Лукашенко – о необходимости производства боеприпасов: Война может вспыхнуть в любой точке

15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил один из самых закрытых объектов Госкомвоенпрома. Президент ознакомился с новинками белорусского стрелкового оружия и отечественных боеприпасов, информирует телеканал «МИР 24».

Производственно-технический кластер «Устье» работает полтора года. За это время поставили на поток три типа патронов разных калибров. Также на предприятии модернизируют винтовки, автоматы и даже противотанковые ракеты. Часть комплектующих приходится закупать. Лукашенко уверен: нужно уходить от этой зависимости.

«Это важнейший вопрос – локализация, и особенно электронику надо делать. Надо свое делать, основное. Кто гарантирует, что мы не будем воевать: ни я, ни ты? Никто не может гарантировать вообще. Война может вспыхнуть в любой точке, не дай бог у нас. Территориальную оборону создали, ее надо вооружать. Поэтому вот в чем был смысл, что мы создали производство боеприпасов. Расходный материал надо иметь», – заявил белорусский лидер.

В ходе рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко также посетил и авиаремонтный завод. Там строят новый цех.



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Александр Лукашенко посетил один из самых закрытых объектов Госкомвоенпрома – производственно-технический кластер «Устье».
 
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