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Отрегулировали: "социально значимые" товары дорожают больше всех, зато водка подешевела

15.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ же объясняет все "ростом мировых цен на продовольствие"



Министерство антимонопольного регулирования и торговли проанализировало цены на продукты в Беларуси и рассказало, почему так сильно подорожали лекарства, картошка, фрукты и майонез (а водка подешевела). 

Во многом, оказывается, виноваты сезонность и увеличение мировых цен на продовольствие (например, масло растительное в мире подорожало в 2,2 раза, сахар — в 1,5 раза).

Инфляция (или общий рост цен) в годовом выражении (май 2020 года к маю 2021-го) составила 9,4%, а социально значимые товары подорожали на 8,4% за последний год.

Ускорение годового прироста цен во многом произошло благодаря росту мировых цен на продовольствие, убеждены в МАРТ. Например, по данным ФАО мировые цены на мясо прибавили 8,3%, на молоко — 25,9%, зерновые культуры — 34,5%, масло растительное подорожало в 2,2 раза, сахар — в 1,5 раза. Впрочем, цены росли и из-за увеличения регулируемых цен (тарифов).

«За прошедшие 12 месяцев наибольший прирост цен сохраняется на товары критического импорта: масло растительное подорожало на 56,5%, как следствие, майонез — на 28,8%. Продолжается рост цен на медикаменты — 22,1% в годовом выражении (на фоне отмены льготной ставки НДС в начале года) и мясо и мясопродукты — 9,1% (из-за удорожания сырья, используемого при производстве), — сообщают специалисты МАРТ. — Одновременно в годовом выражении фиксируется замедление прироста цен на обувь — до 4,9% и моющие синтетические средства — до 8,7%».

За май больше всего выросла цена на картофель (+11,5%) из-за молодой картошки, которая традиционно дороже прошлогодней. Фрукты подорожали на 5,3% за счет цитрусовых, у которых неурожайный год из-за плохой погоды.

В мае по сравнению с апрелем в Беларуси выросли цены на сигареты (+0,3%), лекарства (+0,7%), автомобильное топливо (+ 1,1%), а также на медуслуги (+0,5%). А вот цены на водку снизились на 0,4%, сообщает МАРТ.
 
 
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МАРТ же объясняет все "ростом мировых цен на продовольствие"
 
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