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Тепло и без дождей: погода на среду в Беларуси

15.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. В Беларуси в среду будет тепло, столбик термометра днем поднимется до +28°С. Об этом сообщает пресс-служба Белгидромета.

Погоду определит область повышенного атмосферного давления, завтра днем на юго-востоке страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Будет дуть северный ветер, 3-8 м/с, атмосферное давление вырастет.

В среду осадки возможны лишь местами по юго-востоку: в дневное время ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В целом по стране будет облачно с прояснениями, ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман.

Температура воздуха ночью в Беларуси составит от +8 до +16°С, днем – от +22 до +28°С.

Погода в областных центрах

Во всех областных центрах, кроме Гомеля, завтра ожидается переменная облачность и без осадков:

  • в Бресте +11…+13° С ночью и +24..+26° С днем
  • в Витебске +11..+13°C ночью и +23..+25°C днем
  • в Могилеве +13..+15°C ночью и +24..+26°C днем
  • в Гродно +9 до +11°C ночью и +22..+24°C днем
  • в Гомеле +14..+16°C ночью и +26..+28°C днем, кратковременный дождь и гроза (вероятность – 30 – 40%).

Погода в Минске

В среду в столице вероятность осадков минимальна – 5-10%, будет облачно с прояснениями. Минимальная температура в окрестностях города +8…+10°C, в Минске - +11..+13°C. Днем ожидается от +23°C до 25°C.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Завтра в большинстве областных центров ожидается переменная облачность, кратковременные осадки и гроза с вероятностью 40% возможны лишь в Гомеле.
 
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