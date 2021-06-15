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Тепло и без дождей: погода на среду в Беларуси
15.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. В Беларуси в среду будет тепло, столбик термометра днем поднимется до +28°С. Об этом сообщает пресс-служба Белгидромета.
Погоду определит область повышенного атмосферного давления, завтра днем на юго-востоке страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Будет дуть северный ветер, 3-8 м/с, атмосферное давление вырастет.
В среду осадки возможны лишь местами по юго-востоку: в дневное время ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В целом по стране будет облачно с прояснениями, ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман.
Температура воздуха ночью в Беларуси составит от +8 до +16°С, днем – от +22 до +28°С.
Погода в областных центрах
Во всех областных центрах, кроме Гомеля, завтра ожидается переменная облачность и без осадков:
Погода в Минске
В среду в столице вероятность осадков минимальна – 5-10%, будет облачно с прояснениями. Минимальная температура в окрестностях города +8…+10°C, в Минске - +11..+13°C. Днем ожидается от +23°C до 25°C.
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Завтра в большинстве областных центров ожидается переменная облачность, кратковременные осадки и гроза с вероятностью 40% возможны лишь в Гомеле.
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