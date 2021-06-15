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Жара накрывает страну
Источник материала: Навiны
В Беларуси установилась теплая, а местами жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в ближайшие дни будет только расти.
Температура воздуха составит:
16 июня
17 июня
18 июня
Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти
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В Беларуси установилась теплая, а местами жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в ближайшие дни будет только расти.
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