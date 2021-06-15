Светлану Алексиевич наградили одной из высших госнаград ФРГ

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, белорусская писательница Светлана Алексиевич получила одну из высших государственных наград Германии.





Как сообщает немецкое издание DW, орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Большой крест 1-й степени) Алексиевич вручил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Церемония прошла 15 июня в Берлине, в официальной резиденции президента — дворце Бельвю.

Выступая на церемонии, Штайнмайер напомнил о многомесячных протестах в Беларуси. «Женское лицо у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему», — подчеркнул он.

Алексиевич в ответной речи отметила, что «коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой», судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй «живет не только в головах Путина или Лукашенко», и с этим, «несмотря на наш идеализм, надо считаться», добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху безвременьем. «Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна», — сказала Алексиевич. Она считает, что тем белорусам, которые еще поддерживают власть, «надо объяснять свою историю». «Надо объяснять, что мы стали нацией», — сказала писательница.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы — ведомственную награду Франции, а в 2015 году стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. С сентября 2020 года Алексиевич живет в Германии по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.