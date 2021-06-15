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Светлану Алексиевич наградили одной из высших госнаград ФРГ

15.06.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, белорусская писательница Светлана Алексиевич получила одну из высших государственных наград Германии.

Светлану Алексиевич наградили одной из высших госнаград ФРГ

Как сообщает немецкое издание DW, орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Большой крест 1-й степени) Алексиевич вручил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Церемония прошла 15 июня в Берлине, в официальной резиденции президента — дворце Бельвю.

Выступая на церемонии, Штайнмайер напомнил о многомесячных протестах в Беларуси. «Женское лицо у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему», — подчеркнул он.

Алексиевич в ответной речи отметила, что «коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой», судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй «живет не только в головах Путина или Лукашенко», и с этим, «несмотря на наш идеализм, надо считаться», добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху безвременьем. «Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна», — сказала Алексиевич. Она считает, что тем белорусам, которые еще поддерживают власть, «надо объяснять свою историю». «Надо объяснять, что мы стали нацией», — сказала писательница.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы — ведомственную награду Франции, а в 2015 году стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. С сентября 2020 года Алексиевич живет в Германии по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.

 

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Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, белорусская писательница...
 
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