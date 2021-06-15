|
"Азимут" доставит вас из Минска в Минеральные Воды. Сколько будут стоить билеты?
Источник материала: Партизан
15 июня российский лоукост «Азимут» анонсировал полеты из Минска на юг России.
Самолеты будут летать по вторникам, первый рейс запланирован на 29 июня.
Совершить перелет можно будет с 29 июня по вторникам в соответствии с расписанием:
А4677, вылет из Минеральных Вод в 14:00, посадка в Минске в 16:50
А4668, вылет из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах в 20:25
Для каждого аэропорта указано местное время.
В настоящее время доступны авиабилеты по минимальному тарифу от 15 евро без учета сборов и с ручной кладью до 5 кг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июня российский лоукост «Азимут» анонсировал полеты из Минска на юг России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)