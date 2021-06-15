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"Азимут" доставит вас из Минска в Минеральные Воды. Сколько будут стоить билеты?

15.06.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 июня российский лоукост «Азимут» анонсировал полеты из Минска на юг России.



Самолеты будут летать по вторникам, первый рейс запланирован на 29 июня. 

Совершить перелет можно будет с 29 июня по вторникам в соответствии с расписанием:

А4677, вылет из Минеральных Вод в 14:00, посадка в Минске в 16:50

А4668, вылет из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах в 20:25

Для каждого аэропорта указано местное время.

В настоящее время доступны авиабилеты по минимальному тарифу от 15 евро без учета сборов и с ручной кладью до 5 кг.
 
Теги: Минск
 
 
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15 июня российский лоукост «Азимут» анонсировал полеты из Минска на юг России.
 
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