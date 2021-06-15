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Нацбанк разрешил-таки "Альфа-банку" купить "Франсабанк"

15.06.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Раньше Нацбанк отказывал в разрешении

Национальный банк Беларуси (НББ) разрешил беларускому «Альфа-банку» купить «Франсабанк» — действующий в Беларуси банк с ливанским капиталом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НББ.

«Подтверждаем выдачу разрешения на покупку Альфа-банком акций Франсабанка», — сказали в Нацбанке.

В феврале этого года регулятор отказал «Альфа-банку» в разрешении на покупку Франсабанка из-за несоблюдения некоторых требований для его получения. 

Регулятор не уточнил, какие именно требования не были выполнены, но подчеркнул, что в случае их выполнения «Альфа-банком» вопрос о получении разрешения может быть рассмотрен повторно.

ОАО «Франсабанк» (ранее банк «Золотой Талер») образовано в 1994 году. В ноябре 2008 года переименован во Франсабанк. Основными акционерами (99,9%) банка являются ливанские компании Fransabank S. А. L. и Fransa Holding S. A. L., которым принадлежат соответственно 93,17% и 6,81% акций банка. Активы банка на 1 апреля 2021 года составили Br167,7 млн.

ЗАО «Альфа-банк» (Беларусь) создано в 1999 году (до ноября 2008 года — ЗАО «Банк международной торговли и инвестиций»). Консорциуму «Альфа-групп» принадлежит 99,9% акций банка. «Альфа-банк» входит в десятку крупных беларуских банков с активами на 1 апреля 2021 года Br2,06 млрд.
 
 
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Раньше Нацбанк отказывал в разрешении
 
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