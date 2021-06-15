Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская звезда Ольга Бузова впала в истерику после интервью с Дмитрием Губерниевым: "поющую ведущую" смог спасти только стресс-шоппинг.

Понедельник выдался тяжелым для Бузовой. Звезда стала гостьей канала "Матч ТВ", где должна была рассказать о футболе и поддержке российских спортсменов, но все пошло не по сценарию. Бузова начала спорить с телезвездой Дмитрием Губерниевым, который потроллил ее при помощи цитаты из книги про Малыша и Карлсона.

Из-за вопроса "перестали ли вы пить коньяк по утрам", Бузова начала истерить и покинула студию, но по дороге домой захотела поднять себе настроение.

Инстадива поехала в московский ЦУМ и подчеркнула, что у нее серьезные планы на люксовый шоппинг.

"Приехала снять стресс. Я вас ограблю сегодня", - заявила Бузова в соцсетях и продемонстрировала новые наряды из примерочной.

Напомним, что до этого Бузова получила роль в МХАТе и пристрастилась к дешевой столовой.

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