Украина создала боевой дрон без аналогов в мире

На выставке «Оружие и безопасность — 2021» в Киеве представили новый украинский боевой беспилотник ACE ONE, сообщает «Укринформ». Над его созданием работали 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

«Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны — ACE ONE — это №1. Он разработан на основе новейших технологий Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой. Это 1000 км/ч. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников», — рассказал один из конструкторов и руководителей проекта Александр Лось.

Соруководитель проекта Владимир Усов отметил, что беспилотник предназначен для оборонной защиты воздушного пространства Украины.