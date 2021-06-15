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Глава Ryanair: На капитана оказывалось «значительное давление»
15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете.
Его слова приводит издание The Irish Times, пишет
Напомним, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, обещают представить уже в ближайшие две недели.
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Главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете.
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