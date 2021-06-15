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«Великий камень» становится еще более привлекательной площадкой для инвесторов
Источник материала: ОНТ
Ставка на привлечение объемных инвестиций. Эффект от новых преференция индустриальный парк «Великий камень» получит уже через 5 лет. Речь о новых резидентах и финансировании проекта.
На прошлой неделе Глава государства подписал Указ, благодаря которому Великий камень станет еще более привлекательным для бизнеса. Документом предусмотрен ряд новаций.
Основной блок касается совершенствования административных процедур, которые раньше осуществлялись в местных органах власти. Чтобы организовать бизнес даже приходилось ехать в Смолевичи или привозить специалистов в парк. Теперь эта необходимость отпадет.
В парке можно будет воспользоваться 100 административных процедур. Плюс можно будет оформить свободную таможенную зону. Их преференциями, к слову, смогут воспользоваться стартапы.
Например, для того чтобы ввезти оборудование. Всеми льготами резидентов можно будет пользоваться два года. За это время, по оценке экспертов, проект способен перерасти во что-то большее.
А ещё, если компания в любом уголке страны занимается производством продукции совместно с резидентами парка, то льготы распространяются и на это предприятие. Это актуально особенно для развития регионов.
Так можно совместить китайский капитал с белорусским опытом и технологиями, выпуская новый импортозамещающий продукт
За 6 лет в Великий камень уже вложено 670 млн долларов. Из бюджета потрачено только 5% из них – это деньги на инфраструктуру. А налогов уже Великий камень заплатил более 55 млн долларов.
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Ставка на привлечение объемных инвестиций. Эффект от новых преференция индустриальный парк «Великий камень» получит уже через 5 лет. Речь о новых резидентах и...
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