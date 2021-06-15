«Великий камень» становится еще более привлекательной площадкой для инвесторов

Источник материала: ОНТ

Ставка на привлечение объемных инвестиций. Эффект от новых преференция индустриальный парк «Великий камень» получит уже через 5 лет. Речь о новых резидентах и финансировании проекта.

На прошлой неделе Глава государства подписал Указ, благодаря которому Великий камень станет еще более привлекательным для бизнеса. Документом предусмотрен ряд новаций.

Основной блок касается совершенствования административных процедур, которые раньше осуществлялись в местных органах власти. Чтобы организовать бизнес даже приходилось ехать в Смолевичи или привозить специалистов в парк. Теперь эта необходимость отпадет.

В парке можно будет воспользоваться 100 административных процедур. Плюс можно будет оформить свободную таможенную зону. Их преференциями, к слову, смогут воспользоваться стартапы.

Например, для того чтобы ввезти оборудование. Всеми льготами резидентов можно будет пользоваться два года. За это время, по оценке экспертов, проект способен перерасти во что-то большее.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка «Великий камень»: «Мы учли потребности всех категорий, так скажем, крупного бизнеса, среднего малого. Для крупного вводится понятие крупный инвестиционный проект. Это проекты стоимостью более 500 млн долларов, для которых предоставляется ряд новых преференций – это и скидка на земельный участок при приобретении в частную собственность, упрощение таможенных процедур, это ряд послаблений в области налогообложения, в частности, по налогам на дивиденды. Для среднего бизнеса вводится возможность возврата НДС».

А ещё, если компания в любом уголке страны занимается производством продукции совместно с резидентами парка, то льготы распространяются и на это предприятие. Это актуально особенно для развития регионов.

Так можно совместить китайский капитал с белорусским опытом и технологиями, выпуская новый импортозамещающий продукт

Анжелика Никитина, заместитель министра экономики Беларуси: «Министерство экономики сегодня работает над совершенствованием инвестиционного цикла, запуска инвестиционного цикла. Первый шаг – это привлекательность парка Великий камень и указ. Мы сейчас подготовили проект закона о передаче полномочий по расширению свободных экономических зон, то есть отдать это на уровень совета министров. Сегодня и на региональном уровне, и на территориальном наших СЭЗ, действительно, есть масса площадок, которые мы могли бы использовать для привлечения инвестиций. Сегодня, расширяя территории СЭЗ, совершенствуя законодательство «Великого камня», мы понимаем, что делаем нашу страну перспективной площадкой для развития инвестиций».

За 6 лет в Великий камень уже вложено 670 млн долларов. Из бюджета потрачено только 5% из них – это деньги на инфраструктуру. А налогов уже Великий камень заплатил более 55 млн долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram