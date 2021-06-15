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«Помогите определить, чьи яйца?» Находка под ванной напугала хозяев дома, но развязка оказалась неожиданной!

15.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Помогите определить, чьи яйца?» Находка под ванной напугала хозяев дома, но развязка оказалась неожиданной!

Историю с неожиданной развязкой опубликовал ridus.ru.

Девушка под ником htotut попросила пользователей Pikabu: «Помогите определить, чьи яйца», — написала она и выложила фото. «Яйца» обнаружили в недавно купленной квартире ее знакомые во время ремонта. Они решили, что это «опасная вещь», переживали, отправили детей к бабушке, пока не выяснят природу «яиц». Фотографию разослали всем знакомым для консультации. Девушке предлагали разные версии – про яйца черепах, змей и других животных. Был даже вариант, что на снимке – оливки.


Но правда оказалась гораздо проще и смешнее. 

Один из пользователей портала после того, как увеличил и улучшил фото, узнал в «яйцах» блистер таблеток. Стало очевидно, что он прав.



Девушка передала информацию своим знакомым, но они не поверили в такой вариант. А спустя сутки, когда хозяин квартиры сломал под ванной плитку, он действительно обнаружил там упаковку с противогрибковыми таблетками.

Пользователей портала развеселил тот факт, что капсулы были похожи на яйца. «Хм, на месте чужих я откладывал бы яйца именно в виде таких капсул. Человеческие особи сами поместят их, куда надо», «А вы думали, что оливки размножаются в магазине?», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

Главное фото: Pixabay.com

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Историю с неожиданной развязкой опубликовал ridus.ru. Девушка под ником htotut попросила пользователей Pikabu: «Помогите определить, чьи яйца», — написала она и выложила...
 
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