«Помогите определить, чьи яйца?» Находка под ванной напугала хозяев дома, но развязка оказалась неожиданной!

Источник материала: ОНТ

Историю с неожиданной развязкой опубликовал ridus.ru .

Девушка под ником htotut попросила пользователей Pikabu: «Помогите определить, чьи яйца», — написала она и выложила фото. «Яйца» обнаружили в недавно купленной квартире ее знакомые во время ремонта. Они решили, что это «опасная вещь», переживали, отправили детей к бабушке, пока не выяснят природу «яиц». Фотографию разослали всем знакомым для консультации. Девушке предлагали разные версии – про яйца черепах, змей и других животных. Был даже вариант, что на снимке – оливки.





Но правда оказалась гораздо проще и смешнее.

Один из пользователей портала после того, как увеличил и улучшил фото, узнал в «яйцах» блистер таблеток. Стало очевидно, что он прав.









Девушка передала информацию своим знакомым, но они не поверили в такой вариант. А спустя сутки, когда хозяин квартиры сломал под ванной плитку, он действительно обнаружил там упаковку с противогрибковыми таблетками.

Пользователей портала развеселил тот факт, что капсулы были похожи на яйца. «Хм, на месте чужих я откладывал бы яйца именно в виде таких капсул. Человеческие особи сами поместят их, куда надо», «А вы думали, что оливки размножаются в магазине?», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

Главное фото: Pixabay.com

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