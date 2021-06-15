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В Минске пропал 13-летний подросток – у него смешанное расстройство поведения и эмоций

15.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске пропал 13-летний подросток – у него смешанное расстройство поведения и эмоций

В Минске разыскивается 13-летний Артем Мисюня, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Подросток ушел из дома 14 июня. Где он находится, неизвестно. У парня смешанное расстройство эмоций и поведения. Ранее подросток уходил из дома. 

Приметы: на вид 10-15 лет, рост 150 см, телосложение среднее, волосы светло-русые. Был одет в бордовую майку, серую байку с черными вставками, черные спортивные штаны и кроссовки такого же цвета с оранжевой полосой на подошве.

Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить в Советское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 861-62-70 или 102.

ФОТО: ГУВД Мингорисполкома

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске разыскивается 13-летний Артем Мисюня, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. Подросток ушел из дома 14 июня. Где он находится, неизвестно. У парня...
 
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