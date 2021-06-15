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Мужчина выпал из лодки на Соже и погиб

15.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина выпал из лодки на Соже и погиб

Стало известно о гибели мужчины, который выпал из мотолодки на реке Сож в Гомельском районе в понедельник 14 июня. Об этом сообщили в ОСВОД.

Трагедия случилась около половины десятого вечера. В дежурную часть МЧС сообщили о пустой мотолодке, которая дрейфовала по Сожу неподалеку от автодорожного моста возле деревни Бобовичи.

На место прибыли водолазы, которые вскоре нашли недалеко от лодки труп мужчины. По предварительной версии, мужчина выпал из лодки и утонул. Уточняется, что спасательный жилет он не надел.

Фото: pixabay

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Стало известно о гибели мужчины, который выпал из мотолодки на реке Сож в Гомельском районе в понедельник 14 июня. Об этом сообщили в ОСВОД. Трагедия случилась...
 
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