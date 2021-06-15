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Как обезопасить жилье от тополиного пуха? Назван эффективный способ

15.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как обезопасить жилье от тополиного пуха? Назван эффективный способ

Сотрудник клининговой компании Вера Глебовская рассказала телеканалу «Звезда», как не допустить попадания тополиного пуха в квартиру.

Специалист порекомендовала надеть на окна москитные сетки, а также регулярно проводить влажную уборку. Ее следует делать чаще, если жилье находится в месте, где растет большое количество тополей. 

Кроме этого, по словам Веры Глебовской, не стоит широко открывать окна тем, у кого москитных сеток нет. Вместо них можно использовать подручные средства. Например, простыни.  

ФОТО: pixabay

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Сотрудник клининговой компании Вера Глебовская рассказала телеканалу «Звезда», как не допустить попадания тополиного пуха в квартиру. Специалист...
 
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