Как обезопасить жилье от тополиного пуха? Назван эффективный способ

Источник материала: ОНТ

Сотрудник клининговой компании Вера Глебовская рассказала телеканалу «Звезда», как не допустить попадания тополиного пуха в квартиру.

Специалист порекомендовала надеть на окна москитные сетки, а также регулярно проводить влажную уборку. Ее следует делать чаще, если жилье находится в месте, где растет большое количество тополей.

Кроме этого, по словам Веры Глебовской, не стоит широко открывать окна тем, у кого москитных сеток нет. Вместо них можно использовать подручные средства. Например, простыни.

ФОТО: pixabay

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