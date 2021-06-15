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Два человека отравились угарным газом в Солигорском районе
Источник материала: ОНТ
В Солигорском районе угарный газом отравились два человека,
Угарный газ распространился из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в дачном доме.
ФОТО: БЕЛТА
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В Солигорском районе угарный газом отравились два человека, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Угарный газ распространился из-за преждевременного закрытия задвижки...
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