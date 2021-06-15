|
10 удивительных творений древних мастеров. Только взгляните на пятое фото!
Источник материала: ОНТ
Пусть в древности не было компьютеров, самолетов и инновационных изобретений, но мастера того времени создавали уникальные вещи, многие из которых до сих пор вызывают восторг.
Драгоценное ожерелье Древнего Египта, 1334-1328 гг. до н.э.
Гробница фараона Тутанхамона, 1327 год до н.э.
Металлический браслет, украшенный Оком Гора
Мост Аркадико, 1300-1190 гг. до н.э.
Римская обувь, которой более 2000 лет
Доспех императора Максимилиана II, 1555 год
Глобус Да Винчи, 1504 год
Куранты в Праге, которые работают до сих пор, 1410 год
Кольцо Калигулы с портретом жены
Работа немецких мастеров, 1529 год
Только представьте, все эти вещи сохранились почти в первозданном виде до нашего времени. Мастерство этих работ поражает!
По материалам сайта
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пусть в древности не было компьютеров, самолетов и инновационных изобретений, но мастера того времени создавали уникальные вещи, многие из которых до сих пор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)