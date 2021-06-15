10 удивительных творений древних мастеров. Только взгляните на пятое фото!

Источник материала: ОНТ

Пусть в древности не было компьютеров, самолетов и инновационных изобретений, но мастера того времени создавали уникальные вещи, многие из которых до сих пор вызывают восторг.





Драгоценное ожерелье Древнего Египта, 1334-1328 гг. до н.э.



Фото: iskusstvoed.ru

Гробница фараона Тутанхамона, 1327 год до н.э.



Фото: 24minus.ru

Металлический браслет, украшенный Оком Гора



Фото: goldway-blog.ru

Мост Аркадико, 1300-1190 гг. до н.э.



Фото: structurae.net

Римская обувь, которой более 2000 лет



Фото: mydiscoveries.ru

Доспех императора Максимилиана II, 1555 год



Фото: hodor.lol

Глобус Да Винчи, 1504 год



Фото: bg-102.ru

Куранты в Праге, которые работают до сих пор, 1410 год



Фото: tour-bar.ru

Кольцо Калигулы с портретом жены



Фото: weekend.rambler.ru

Работа немецких мастеров, 1529 год



Фото: trollno.com

Только представьте, все эти вещи сохранились почти в первозданном виде до нашего времени. Мастерство этих работ поражает!

По материалам сайта trollno.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram