Собака решила помыть кота, а потом попробовать его на вкус! Немного страшно, но все же очень мило! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике ретривер умывает полосатого кота, а через некоторое время решает его по-дружески укусить.





В Instagram видео набрало более 200 тыс. просмотров.

Пользователей Сети повеселило и одновременно испугало поведение пса: «Плохой мальчик, не ешь кота», «Он, получается, просто мыл еду перед употреблением», «Это очень забавно. Судя по спокойной реакции полосатого, такое не первый раз случается», «Мой пёс тоже постоянно пытается прикусить кота, но это все играючи происходит, не переживайте», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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