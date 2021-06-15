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До +28°С ожидается 16 июня в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 16 июня синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла,
Ожидается переменная облачность без осадков. Только в дневные часы местами по юго-востоку прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный с порывами 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха составит +8°С…+14°С, местами +15°С…+16°С. Днем ожидается +22°С…+28°С.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси 16 июня синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Ожидается переменная облачность без осадков. Только в дневные...
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