До +28°С ожидается 16 июня в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 16 июня синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Ожидается переменная облачность без осадков. Только в дневные часы местами по юго-востоку прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный с порывами 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8°С…+14°С, местами +15°С…+16°С. Днем ожидается +22°С…+28°С.

ФОТО: pixabay

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