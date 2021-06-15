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Сборная Аргентины и Чили сыграли вничью в Кубке Америки по футболу

15.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Аргентины и Чили сыграли вничью в Кубке Америки по футболу

В Бразилии продолжается Кубок Америки по футболу. Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Чили.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи. Великолепный штрафной удар исполнил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Благодаря этому 33-летний нападающий стал самым результативным футболистом своей национальной команды в официальных матчах. 

На счету Месси теперь 73 мяча, или 39 – без учёта товарищеских встреч. По этому показателю он обошёл Габриэля Батистуту.

Но аргентинцы не смогли закрепить успех после штрафного Мессии. На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота сборной Аргентины. 

Вратарь команды Эмилиано Мартинес парировал удар Артуро Видаля, однако Эдуардо Варгас удачно сработал на добивании – ничья 1:1.

В другом матче дня сборная Парагвая не оставила шансов соперникам из Боливии – 3:1. Нападающий Анхель Ромеро оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров турнира.

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В Бразилии продолжается Кубок Америки по футболу. Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Чили. Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи. Великолепный...
 
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