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Сборная Аргентины и Чили сыграли вничью в Кубке Америки по футболу
Источник материала: ОНТ
В Бразилии продолжается Кубок Америки по футболу. Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Чили.
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи. Великолепный штрафной удар исполнил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Благодаря этому 33-летний нападающий стал самым результативным футболистом своей национальной команды в официальных матчах.
На счету Месси теперь 73 мяча, или 39 – без учёта товарищеских встреч. По этому показателю он обошёл Габриэля Батистуту.
Но аргентинцы не смогли закрепить успех после штрафного Мессии. На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота сборной Аргентины.
Вратарь команды Эмилиано Мартинес парировал удар Артуро Видаля, однако Эдуардо Варгас удачно сработал на добивании – ничья 1:1.
В другом матче дня сборная Парагвая не оставила шансов соперникам из Боливии – 3:1. Нападающий Анхель Ромеро оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров турнира.
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В Бразилии продолжается Кубок Америки по футболу. Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Чили. Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи. Великолепный...
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