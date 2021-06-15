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Сохраняем клубнику на зиму! 3+ проверенных способов. Самый вкусный – 1-й!

15.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сохраняем клубнику на зиму! 3+ проверенных способов. Самый вкусный – 1-й!

Сезон полезной, ароматной и такой солнечной ягоды – клубники – очень короткий. Как же сохранить любимый многими вкус? Рассказываем о самых эффективных и популярных вариантах заготовки клубники.

1. Заморозка

Является самым простым способом заготовки клубники на зиму. К тому же, так сохраняются аромат свежей клубники и все витамины.

Как замораживать клубнику?

  • В виде пюре. Перетрите блендером ягоды, по вкусу добавьте сахар, разлейте по специальным контейнерам или пакетам, а затем положите в морозильную камеру.
  • Целиком. Выберите крепкие ягоды среднего размера. Очистите их от мусора, удалите хвостики, промойте и хорошенько обсушите. Выложите готовые ягоды на разделочную доску так, чтобы они не соприкасались. Отправьте доску в морозильную камеру, подождите несколько часов. Затем достаньте замороженную клубнику и разложите ее по пакетам. Заготовка таким способом сохраняет ягоды одна в одну, при хранении они не слипаются.

2. Компот из клубники

Промойте около 2 кг клубники, хвостики уберите. Закипятите 4 л воды, добавьте 1,5 кг сахара. Промытую клубнику разложите по стерилизованным банкам, залейте сиропом. Банки закатайте, переверните, дайте остыть и убирайте на хранение в темное прохладное место.

3. Варенье из клубники

Ароматное, невероятно вкусное, его так приятно есть зимой, ведь оно напоминает о лете. Как приготовить клубничное варенье? Делимся секретами и проверенными рецептами.

  • Варенье-пятиминутка. Клубнику промойте, листики удалите, сахаром засыпьте ягоды и на несколько часов оставьте – они пустят сок. Сахар можно добавлять по вкусу, но помните, что классическая пропорция для «пятиминутки» – на 1 кг клубники примерно 800 г сахара. Когда ягоды пустят сок, варите их до закипания, пену снимайте. Разлейте варенье по стерилизованным банкам, крышками вниз переверните и накройте одеялом. Когда банки остынут, поставьте их для хранения в прохладное место.
  • Густое варенье. Засыпьте 1 кг сахара 1 кг клубники. На 4-5 часов оставьте, чтобы ягода пустила сок. Поставьте клубнику на медленный огонь и варите около 2-2,5 часа. Ягоды за это время разварятся, варенье потемнеет и загустеет. Подготовьте стерилизованные банки, разложите варенье, закройте крышками, переверните, дайте остыть и убирайте на хранение.

Фото: depositphotos.com


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Сезон полезной, ароматной и такой солнечной ягоды – клубники – очень короткий. Как же сохранить любимый многими вкус? Рассказываем о самых эффективных и...
 
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