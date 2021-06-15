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В центре Киева проходит молитвенное стояние верующих
Источник материала: ОНТ
Многолюдно сейчас у Верховной Рады в Киеве. Здесь на молебен собрались верующие канонической Украинской православной церкви – с целью защитить свою церковь от дискриминации.
Люди требуют от властей страны отменить законы, которые привели к напряжению в религиозной сфере и, по их мнению, нарушают права прихожан.
Молебен – или как его еще называют молитвенное стояние – возглавили иерархи церкви. После него верующие отправятся к офису Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.
А также передадут депутатам обращение с двумя законопроектами, цель которых – отменить законы о «принудительной смене названия церкви» и «церковном рейдерстве».
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Многолюдно сейчас у Верховной Рады в Киеве. Здесь на молебен собрались верующие канонической Украинской православной церкви – с целью защитить свою церковь от...
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