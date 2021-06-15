Почему купаться в водоемах – опасно? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Купание в пруду или водоеме может быть опасным для здоровья, рассказала телеканалу «Звезда» врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Она добавила, что наиболее актуальна эта проблема для частных секторов, жители которых водят на водопой в ближайший водоем коров. Также на пруду встречаются дикие утки.

ФОТО: pixabay









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