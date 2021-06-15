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Почему купаться в водоемах – опасно? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Купание в пруду или водоеме может быть опасным для здоровья,
Она добавила, что наиболее актуальна эта проблема для частных секторов, жители которых водят на водопой в ближайший водоем коров. Также на пруду встречаются дикие утки.
ФОТО: pixabay
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Купание в пруду или водоеме может быть опасным для здоровья, рассказала телеканалу «Звезда» врач-дерматолог Юлия Галлямова. Она добавила, что наиболее актуальна...
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