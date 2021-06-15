Директор Ryanair рассказал, почему самолет развернулся перед самой границей с Литвой и полетел в Минск

Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете. Об этом пишет The Irish Times.





По словам О’Лири:





• отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;





• белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;





• капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;





• на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;





• после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.





tutby Вместе с тем О’Лири заявил, что санкции в отношении «Белавиа» «выходят далеко за рамки духа сотрудничества и взаимопомощи», а политика запрета полетов — не в интересах отрасли и пассажиров, пишет





По словам О'Лири, он поддерживает краткосрочный запрет на использование воздушного пространства Беларуси, но считает, что в долгосрочной перспективе европейские власти должны вновь разрешить летать над Беларусью.

euroradio . "Нам нужен результат, при котором европейские и британские власти при поддержке международных партнеров, надеюсь, получат соответствующие заверения от белорусских или российских властей, что этого [захвата самолета] больше никогда не повториться", — сказал на слушаниях в британском парламентском комитете О'Лири, передает



апомним, как сообщалось ранее, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, обещают представить уже в ближайшие две недели.