Аналитик - о позиции НАТО: Последствия для внутренней политики в РФ будут очень тяжелыми

"Коммюнике саммита НАТО дает полное представление о том, с каких позиций будет говорить Байден с Путиным 16 июня, а главное - о том, что будет происходить следующие 10 лет.





Коммюнике саммита НАТО ставит точку в семилетнем периоде "открытой двери" (после 2014 года, в контексте возможного "умиротворения" Кремля), и открывает новый период.





В коммюнике 5 главных событий:





1) Грузия вступает в НАТО уже,





2) Украина вступает в НАТО, дверь открыта, процесс окончательно одобрен (правда, для вступления Украине предложили разобраться сначала с коррупцией, что несколько откладывает этот процесс - прим. БП)





3) в отношении гибридных атак вводится в действие 5-я статья, т.е. НАТО и отдельные страны альянса могут теперь рассматривать такие действия как агрессию, т.е. отвечать на них, как на агрессию,





4) противоракетная оборона в Европе будет развертываться теперь без оглядки на позицию России,





5) позиция Чехии в конфликте с Москвой дважды поддержана в коммюнике.





цитирует Морозова телеграм-канал iSANS_Belarus. Коммюнике очень жесткое, это новый этап. Последствия для внутренней политики в РФ будут очень тяжелыми", -Морозова телеграм-канал iSANS_Belarus.



