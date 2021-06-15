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Аналитик - о позиции НАТО: Последствия для внутренней политики в РФ будут очень тяжелыми

15.06.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик iSANS Александр Морозов - о НАТО и предстоящей встрече Байдена и Путина

"Коммюнике саммита НАТО дает полное представление о том, с каких позиций будет говорить Байден с Путиным 16 июня, а главное - о том, что будет происходить следующие 10 лет.

Коммюнике саммита НАТО ставит точку в семилетнем периоде "открытой двери" (после 2014 года, в контексте возможного "умиротворения" Кремля), и открывает новый период. 

В коммюнике 5 главных событий: 

1) Грузия вступает в НАТО уже, 

2) Украина вступает в НАТО, дверь открыта, процесс окончательно одобрен (правда, для вступления Украине предложили разобраться сначала с коррупцией, что несколько откладывает этот процесс - прим. БП)

3) в отношении гибридных атак вводится в действие 5-я статья, т.е. НАТО и отдельные страны альянса могут теперь рассматривать такие действия как агрессию, т.е. отвечать на них, как на агрессию, 

4) противоракетная оборона в Европе будет развертываться теперь без оглядки на позицию России, 

5) позиция Чехии в конфликте с Москвой дважды поддержана в коммюнике.

Коммюнике очень жесткое, это новый этап. Последствия для внутренней политики в РФ будут очень тяжелыми", - цитирует Морозова телеграм-канал iSANS_Belarus.
 
 
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Аналитик iSANS Александр Морозов - о НАТО и предстоящей встрече Байдена и Путина
 
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