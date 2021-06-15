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Международная федерация пауэрлифтинга переносит ЧМ из Беларуси в Швецию

15.06.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) переносит чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.

Международная федерация пауэрлифтинга переносит ЧМ из Беларуси в Швецию
Соревнование должно было состояться в Минске с 23 сентября по 3 октября 2021 года.

В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране». Турнир в итоге пройдет в шведском Хальмстаде.

«Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию. Но федерация несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, и поэтому это было единственным логичным решением», – сказал президент IPF Гастон Параж.
 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) переносит чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.
 
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