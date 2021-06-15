Международная федерация пауэрлифтинга переносит ЧМ из Беларуси в Швецию

Соревнование должно было состояться в Минске с 23 сентября по 3 октября 2021 года.





В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране». Турнир в итоге пройдет в шведском Хальмстаде.





«Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию. Но федерация несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, и поэтому это было единственным логичным решением», – сказал президент IPF Гастон Параж.