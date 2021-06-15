Эксперт: Путин выжмет Лукашенко, как лимон

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

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«У Лукашенко есть иммунитет, поэтому такой трибунал может быть средством сбора и обобщения информации в связи с преступлениями, которые совершает режим (по типу того, что происходит в Великобритании в связи с положением уйгуров в Китае), потом их можно будет использовать если дойдет дело до юридического процесса», – пояснил профессор университета им. Миколаса Рёмериса Юстинас Жилинскас.

«Важно, что будет Международный уголовный суд делать. Он сначала установит юрисдикцию. Либо человек, в отношении которого возбуждено дело, должен быть гражданином страны, являющейся членом Международного уголовного суда, либо преступление должно быть совершено на территории такой страны», – сказал профессор.

«Но, как мы знаем, там заседает и Россия, она наложит вето на любое решение, как сейчас делает это с Сирией. Пока руки связаны», – заметил Жилинскас.

«Мы знаем таких руководителей, которые попали в руки трибунала за геноцид. А многие избежали этого или у них судьба сложилась иначе. Диктаторов обычно смещают какие-то внутренние силы, иногда внешние, или же сами диктаторы куда-то убегают. Международное право действует ровно настолько, насколько о нем договорились национальные государства», – сказал Янелюнас.

«Пусть процесс до конца и не будет осуществлен, но важен сам факт наличия обвинений, обоснованных аргументов, доказательств. Это приведет к тому, что диктатор почувствует, что начато расследование», – заметил Янелюнас, сказав, что в данном случае важно высказать позицию.

«Я думаю, Путин сейчас будет использовать Лукашенко, сколько ему надо. Иными словами, выжмет его как лимон – может добьется договора о контроле над военными силами, компаниями, окончательной интеграции финансовых систем союзного государства», – сказал Янелюнас.

«Тут варианты могут быть разные – от фиктивных выборов до внутреннего переворота или добровольного ухода Лукашенко с передачей власти кому-то другому», - сказал Янелюнас.

«Он по частям отдавал этот суверенитет уже давно. Еще 11 лет назад, перед выборами 2010 г., и позже, когда рухнули все попытки завязать связи с ЕС. После каждого такого обращения к России Лукашенко что-то отдавал. Тогда наблюдались серьезные передачи России мощностей в сфере энергетических систем. Сейчас это кредиты, которые берут на погашение кредитов, Беларусь погрязает в долгах», – сказал Янелюнас.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Путин выжмет Лукашенко, как лимон После этого возможны несколько вариантов.

О том, что международный трибунал может быть действенной мерой против провокаций со стороны Лукашенко, в среду в передаче «Тема дня на Delfi» сказал и бывший министр иностранных дел ЛитвыОднако это не такой простой вопрос в юридическом плане.Подобные дела рассматривает Международный уголовный суд, который находится в Гааге. Жилинскас сказал, что данные о самой ситуации в суд может передать любое гражданское общество, даже другой страны.Еще один путь - через Совет безопасности ООН.Профессор Института международных отношений и политических наук Томас Янелюнас сказал, что беда в том, что не только Лукашенко, но и другие диктаторы получили отмщение.Однако он видит смысл в инициации процесса, сборе материалов.Политолог отчасти согласен с тем, что судьба Лукашенко сейчас находится в руках у Владимира Путина.Когда Путин увидит, что больше ничего из Лукашенко выжать нельзя, его скорее всего заменят, считает политолог.Он сказал, что сложно отметить, в какой момент Лукашенко стал игрушкой в руках Путина.